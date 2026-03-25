Anuu Piacenza ha annunciato diverse iniziative e appuntamenti nel settore venatorio, coinvolgendo sia gli iscritti sia gli appassionati interessati alle attività di formazione, cinofilia e servizi dedicati. Le settimane recenti sono state caratterizzate da una serie di eventi e progetti rivolti a rafforzare la presenza sul territorio e a offrire nuove opportunità agli associati.

Formazione, cinofilia, servizi agli associati e nuovi progetti. Sono settimane intense per Anuu Piacenza, che annuncia una serie di appuntamenti e iniziative Formazione, cinofilia, servizi agli associati e nuovi progetti. Sono settimane intense per Anuu Piacenza, che annuncia una serie di appuntamenti e iniziative rivolte sia agli iscritti sia a chi guarda con interesse al mondo venatorio. Il primo appuntamento da segnare in calendario è il corso per selettore, in partenza il 3 aprile. Il corso è organizzato da “Urca Piacenza” e vede coinvolte tutte le associazioni venatorie piacentine, in una formula condivisa che mette insieme le diverse realtà associative del territorio su un’iniziativa formativa di particolare rilievo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Corsi, cinofilia e nuovi servizi: Anuu Piacenza rilancia le attività sul territorio

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