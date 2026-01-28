Onore e vanità in mostra i condottieri della Forlì al tempo di Pino Ordelaffi e Caterina Sforza

A Forlì, dal 7 al 15 febbraio, l’Oratorio di San Sebastiano apre le porte alla mostra “Onore e Vanità”. L’esposizione ripercorre i tempi dei condottieri della città, tra Pino Ordelaffi e Caterina Sforza. Dentro le sale si possono vedere armi, ritratti e oggetti dell’epoca, che raccontano il fascino e le sfide di un’epoca di guerre e alleanze. La mostra vuole far capire come questi personaggi abbiano lasciato il segno nella storia locale.

Dal 7 al 15 febbraio, l'Oratorio di San Sebastiano, edificio di fine Quattrocento situato accanto ai Musei di San Domenico a Forlì, ospiterà la mostra "Onore e Vanità. Condottieri nella Forlì sforzesca al tempo di Pino Ordelaffi e Caterina Sforza".La mostra conduce il visitatore alla scoperta della figura del condottiero, protagonista della vita politica, militare e cortigiana della Forlì sforzesca tra il 1473 e il 1498, periodo di intensa vitalità storica sotto il governo di Pino III Ordelaffi e Caterina Sforza. In questa mostra, armi e abiti ricostruiti sulla base di fonti originali accompagnano il pubblico all'interno di un'epoca in cui la guerra era una questione d'onore e la vanità diventava uno strumento di governo.

