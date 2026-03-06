Castel San Pietro Romano calcio Duca e la Coppa Lazio | Qualificazione aperta

Nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Lazio, la squadra di Castel San Pietro Romano ha ottenuto una vittoria importante. La gara si è conclusa con un risultato favorevole per la formazione locale, che ora si prepara alla sfida di ritorno. La qualificazione resta aperta, e la prossima partita sarà determinante per l’accesso alle semifinali.

Castel San Pietro Romano (Rm) – La Prima categoria del Castel San Pietro Romano ha vinto l'andata dei quarti di finale di Coppa Lazio. I ragazzi del presidente Simone Ceccarelli hanno vinto 2-1 in casa contro la Spqv nel match andato in scena ieri a Zagarolo. A parlare della sfida è Cristian Duca, portiere classe 2007: "Era una partita molto importante e l'abbiamo interpretata bene, andando in vantaggio sugli sviluppi di una punizione di Federico Ponzo a metà primo tempo. Loro hanno reagito soprattutto nel secondo tempo in cui si sono visti annullare un gol, hanno colpito una traversa e mi hanno costretto a qualche intervento. Comunque siamo stati bravi a tenere botta e poi siglare il 2-0 con Mammetti.

Castel San Pietro Romano calcio, D’Ambrosi: “A Valmontone vittoria pesante”Castel San Pietro Romano (Rm) – Il ruggito della Prima categoria del Castel San Pietro Romano.

Castel San Pietro Romano calcio, il ds Valente: “Bisogna cambiare registro”“Siamo in un momento di confusione mentale e sicuramente c’è anche un problema di fiducia perché vedo la squadra psicologicamente intimorita" Castel...

