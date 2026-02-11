Cassazione annulla condanna Schmidheiny | difetto di forma riapre il caso Eternit e le responsabilità sull’amianto

La Cassazione ha annullato la condanna a Stephan Schmidheiny per un problema di forma. La decisione riapre il caso Eternit e le responsabilità sul disastro dell’amianto. Ora si torna in tribunale e si attende una nuova udienza per chiarire le colpe di questa vecchia vicenda.

Eternit: La Cassazione Annulla la Condanna a Schmidheiny per un Difetto di Forma, Riaprendo le Ferite di un Disastro Industriale. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello che aveva condannato l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny a nove anni e sei mesi di reclusione per le morti causate dall’amianto della fabbrica Eternit di Casale Monferrato. La decisione, presa l’11 febbraio 2026, è dovuta a un vizio procedurale: la mancata traduzione della sentenza in tedesco, la lingua madre dell’imputato, che ha compromesso il suo diritto alla difesa. Un colpo di scena che prolunga un’odissea giudiziaria ventennale e riaccende il dibattito sulla responsabilità delle imprese e la tutela della salute pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Torino del 17 aprile 2025, che condannava l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny.

