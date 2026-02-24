Caso David Rossi la nuova perizia esclude il suicidio | Lesioni al volto non riconducibili alla caduta L’ipotesi della lotta prima della morte

Una perizia recente smentisce l’ipotesi del suicidio nel caso di David Rossi, il dirigente di Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013. Gli esperti affermano che le ferite sul volto non sono compatibili con una caduta accidentale, suggerendo invece che ci sia stata una colluttazione prima della sua morte. La scoperta apre nuove possibilità sulla dinamica dell’incidente e alimenta discussioni sul ruolo di eventuali altri fattori coinvolti.

C'è una nuova verità medica e scientifica sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Secondo la perizia del medico legale Robbi Manghi e del tenente del Ris Adolfo Gregori, consulenti della Commissione parlamentare d'inchiesta, le ferite sul volto del manager sono «compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata da terze persone contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra». Si tratterebbe di un omicidio, dunque, e non di un suicidio come a lungo si è sostenuto.