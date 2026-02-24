David Rossi l' ultima perizia esclude il suicidio | la ricostruzione

L’esito di una nuova perizia indica che le ferite sul volto di David Rossi potrebbero derivare da un impatto contro i fili metallici del davanzale, escludendo così il suicidio come causa della caduta. La ricostruzione si basa sull’analisi dettagliata delle tracce lasciate sul suo volto e sulla posizione dei dispositivi di sicurezza installati all’interno dell’edificio. La prova apre nuove ipotesi su quanto accaduto quella notte. Restano ancora molte domande senza risposta.

Le ferite sul volto di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps precipitato da una finestra della banca il 6 marzo 2013, potrebbero essere state provocate da un impatto esercitato contro la barra e i fili metallici anti-piccione, presenti sul davanzale. E' quanto emerge dai primi risultati sulle ferite al volto nell'ambito della perizia più ampia disposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presentati oggi nel corso di un'audizione dal tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi, consulenti della Commissione. La Commissione puntava a fare luce sulla natura delle lesioni al volto ritenute non compatibili con la caduta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: «Lesioni al volto non riconducibili alla caduta». L’ipotesi della lotta prima della morteUna perizia recente smentisce l’ipotesi del suicidio nel caso di David Rossi, il dirigente di Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013.

Morte David Rossi, la nuova perizia che sconfessa il suicidio: “Trattenuto per un polso e lasciato cadere, fu ucciso”Una nuova perizia mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di David Rossi, sostenendo che non si sia trattato di un suicidio.

Morte David Rossi, le ultime rivelazioni esclusive - FarWest 20/01/2026

