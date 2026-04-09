La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Pazzali nell’ambito del caso Equalize. Contestualmente, sono state chiuse le indagini su 81 persone coinvolte nell’indagine. L’indagine, condotta dai pubblici ministeri Francesco De Tommasi ed Eugenio Fusco, riguarda presunte irregolarità legate a questioni di natura legale e finanziaria. La richiesta di processo e la chiusura delle indagini sono state confermate dalla procura locale.

La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyber-spie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati. Allo stesso tempo i pm milanesi hanno chiuso un secondo maxi filone di indagini a carico di 81 indagati, stando a quanto comunicato in una nota della Procura. Seconda tranche con al centro, in particolare, i "clienti" di Equalize. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali e chiuse indagini su 81

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