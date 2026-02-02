Perché ci sia giustizia servono memoria e racconto nei cinema il documentario su Giulio Regeni VIDEO

Ieri sera al cinema Ariston è stato proiettato il nuovo documentario su Giulio Regeni. Il film ripercorre le tappe del suo sequestro, le torture subite e la sua morte nel 2016 al Cairo. La sala era piena di persone che volevano scoprire di più sulla vicenda e mantenere viva la memoria del ricercatore italiano.

Ieri sera la prima proiezione sold-out all'Ariston di "Giulio Regeni-Tutto il male del mondo" con la partecipazione del regista Simone Manetti Ieri sera al cinema Ariston è stato presentato il documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore italiano al Cairo nel 2016. La proiezione ha registrato il tutto esaurito e ha visto la partecipazione del regista Simone Manetti. Scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, prodotto da Ganesh produzioni e Fandango, il documentario sarà nelle sale da oggi fino al 4 febbraio.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Giulio Regeni "Tutto il male del mondo": a Cinemazero in anteprima il documentario su Giulio Regeni Giulio Regeni, Mattarella a 10 anni dalla scomparsa: “No compromessi su verità e giustizia” In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di perseguire la verità e la giustizia, ricordando la vita spezzata di Regeni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giulio Regeni Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Al referendum sulla giustizia non ci sarà il voto per i fuorisede; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Crisi diplomatica Italia-Svizzera: perché la giustizia divide. Cosa cambia la riforma e perché il no ci convieneDai pm meno imparziali ai costi triplicati: ecco gli effetti concreti della separazione delle carriere nella riforma costituzionale - di Marco Travaglio ... ilfattoquotidiano.it Anno giudiziario 2026: Giustizia, serve reciproco rispetto tra istituzioniIl Pg: Presto siano abbandonati i sentimenti estremi che possono ferire le Istituzioni, per lasciare spazio, piuttosto, ai pensieri lunghi che invece su di esse dobbiamo coltivare. ilcorrieredelgiorno.it Il 3 febbraio 2016, il corpo di Giulio Regeni viene ritrovato senza vita nei pressi del Cairo. I segni delle torture sono evidenti e incompatibili con le prime versioni fornite dalle autorità egiziane. Fin dalle prime ore, mentre il corpo parla con chiarezza, iniziano i d - facebook.com facebook Dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, le autorità egiziane parlano di un delitto a sfondo sessuale, poi di un possibile incidente stradale. Il corpo di Giulio però racconta una storia diversa. Le modalità delle torture rimandano a soggetti addestrati. x.com

