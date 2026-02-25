Pusher ucciso a Rogoredo il capo della Polizia Pisani | Via la divisa a Cinturrino caso grave lo destituiamo subito

Il capo della Polizia dispone l’immediato avvio dell’iter per la destituzione di Carmelo Cinturrino. La decisione arriva dopo il fermo del funzionario ed è stata resa nota da Vittorio Pisani in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Una presa di posizione netta, che segna una linea di rigore interno e che interviene prima ancora di un eventuale sviluppo definitivo sul piano penale. Secondo quanto dichiarato dal numero uno della Polizia di Stato, è stato dato mandato al questore di Milano di nominare un funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla destituzione. Una scelta che rompe con la prassi consolidata, che in genere prevede di attendere almeno il rinvio a giudizio prima di assumere provvedimenti così drastici. Intanto, gli inquirenti hanno sequestrato nella sua casa a Carpiano 5mila euro e Vittorio Pisani, capo della polizia di Stato, ha dato disposizione al questore di Milano Bruno Megale di avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

