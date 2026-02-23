Rogoredo la Polizia di Stato ha eseguito il fermo dell’agente Cinturrino

Carmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato dalla Polizia di Stato a Rogoredo dopo un'indagine sulla scomparsa di un uomo trovata poi morta il 26 gennaio nel boschetto. La decisione di arrestare l’agente è stata presa dalla Procura di Milano, che ha raccolto elementi che collegano Cinturrino al decesso. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle forze dell’ordine in quella zona. La sua posizione sarà ora chiarita nel corso delle indagini.

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino. E’ l’assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Di seguito quanto apprendiamo da Rainews.it La Polizia di Stato ha eseguito l’ordine della Procura di Milano. Carmelo Cinturrino potrebbe fuggire perché nella sua disponibilità sono stati trovati diversi “alloggi”. Questo si apprende sul fermo, motivato dal pericolo di fuga. Nella richiesta al gip di convalida del fermo del sostituto Giovanni Tarzia e del Procuratore Marcello Viola si farebbe riferimento a un “pesantissimo” rischio di inquinamento probatorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato | "Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente" | Il consulente della difesa di Cinturrino lascia l'incaricoUn poliziotto di Rogoredo è stato fermato dopo aver sparato, perché le analisi del DNA sulla pistola appartengono solo a lui.

