Il 25 maggio si terrà a Ferrara l’udienza preliminare in tribunale che riguarda Matteo Nocera, l’infermiere coinvolto in un procedimento penale. Le accuse a suo carico includono l’omicidio volontario aggravato di un uomo di 83 anni avvenuto nel reparto di lungodegenza di un ospedale locale. Oltre all’accusa di omicidio, Nocera è anche indagato per truffe legate a titoli finanziari.

Il 25 maggio, il giudice Giovanni Solinas presiederà l’udienza preliminare a Ferrara riguardante Matteo Nocera, l’infermiere accusato dell’omicidio volontario aggravato di un uomo di 83 anni nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta. L’imputato è inoltre contestata una serie di condotte vessatorie nei confronti di altri pazienti anziani ricoverati nella stessa struttura, attuate tramite l’uso improprio di sedativi e medicinali. Le irregolarità professionali e i profili giudiziari coinvolti. Oltre alla gravissima accusa legata alla morte del paziente, la Procura ha delineato un quadro di illegalità che riguarda la regolarità della professione di Nocera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Argenta: l’infermiere accusato di omicidio e truffe ai titoli

Indagato per l’omicidio in ospedale, l’infermiere Matteo Nocera è ai domiciliariFerrara, 31 marzo 2026 – L’infermiere indagato per la morte sospetta di un anziano paziente dell’ospedale di Argenta non è più in carcere.

Prato, ucciso durante rissa ai giardini: arrestato 19enne, accusato di omicidio. Ai domiciliari anche un 22ennePRATO – Nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un 38enne albanese, Vladimir Lleshi, ucciso a Prato nei giardini tra via Corridoni e via Baracca,...

Morti in ospedale ad Argenta: la procura chiede il processo per l’infermiereArgenta È fissata per il 25 maggio l’udienza preliminare in cui sarà discussa la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Ferrara per Matteo Nocera, l’infermiere accusato di aver provocato la m ... msn.com

Morte sospetta e maltrattamenti: L’indagato non era un infermiereLa Procura di Ferrara ha chiuso le indagini sulla morte sospetta e i presunti maltrattamenti ai pazienti nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta. La novità è che il principale indagato, ... ilrestodelcarlino.it