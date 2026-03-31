Un infermiere coinvolto in un’indagine per l’omicidio di un anziano paziente in ospedale è stato trasferito agli arresti domiciliari. La misura restrittiva è stata applicata dopo un periodo di detenzione in carcere. L’indagine riguarda la morte sospetta avvenuta nella struttura ospedaliera di Argenta. Gli investigatori stanno continuando gli accertamenti per chiarire i dettagli della vicenda.

Ferrara, 31 marzo 2026 – L’ infermiere indagato per la morte sospetta di un anziano paziente dell’ospedale di Argenta non è più in carcere. Il 44enne Matteo Nocera si trova infatti da qualche settimana agli arresti domiciliari. Il mutamento della misura è frutto di una decisione del giudice per le indagini preliminari che – dopo l’interrogatorio dell’indagato e col parere contrario della procura – ha accolto un’istanza del difensore del sanitario, l’avvocato Lorenzo Valgimigli. Il provvedimento rischia però di essere nuovamente ‘ribaltato’ perché il tribunale della Libertà ha accolto l’appello presentato dal pubblico ministero Barbara Cavallo, disponendo così il ripristino della custodia in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Indagato per l’omicidio in ospedale, l’infermiere Matteo Nocera è ai domiciliari

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