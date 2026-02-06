La plenaria del Parlamento europeo si terrà a Strasburgo dal 9 al 12 febbraio. Al centro del dibattito ci saranno questioni come il rafforzamento della difesa europea, l’attuazione del Patto su migrazione e asilo, e le tensioni commerciali con l’accordo UE-Mercosur. I deputati discuteranno anche di rapporti con la Banca centrale europea e di nuove sfide legate all’emergenza climatica.

Dal rafforzamento della difesa europea all’attuazione concreta del Patto su migrazione e asilo, passando per le tensioni commerciali legate all’accordo UE-Mercosur, per il confronto con la Banca centrale europea e per i nuovi dossier legati all’emergenza climatica: sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nella plenaria del Parlamento europeo in programma a Strasburgo dal 9 al 12 febbraio. La plenaria giunge mentre i leader europei stanno preparando il vertice informale, in programma il 12 febbraio, sulla competitività dell’Europa a cui prenderanno parte anche l’ex presidente della Banca centrale europea (BCE) Mario Draghi e l’ex premier italiano, Enrico Letta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I temi al centro della plenaria del Parlamento europeo della prossima settimana

Sessione plenaria della quarta settimana di gennaio 2026

In corso "L'Europa che fa notizia" sui temi della plenaria 9-12/02 con gli esponenti dei gruppi politici al Parlamento europeo

In vista della Plenaria del 9-12 febbraio a Strasburgo, per il Parlamento Europeo sarà una settimana molto intensa, con molti temi e dossier in discussione.