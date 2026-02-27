Parlamento | Giornata della donna e riforma Rai in aula la prossima settimana

La prossima settimana, Camera e Senato discuteranno due temi principali: la Giornata internazionale della donna e la riforma della Rai. Sono in agenda incontri e interventi su questi argomenti, che coinvolgono diversi rappresentanti politici e funzionari. La discussione si svolgerà in un clima di confronto istituzionale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle posizioni dei partecipanti.

Roma, 27 feb Adnkronos) - La Giornata internazionale della donna e la riforma della Rai sono alcuni dei principali temi all'Ordine de giorno di Camera e Senato per la prossima settimana. A Montecitorio si riprende lunedì 2 marzo alle 15 con la discussione generale della mozione sulla parità di genere in occasione della Giornata internazionale della donna e di quella sul rilancio del progetto degli Stati Uniti d'Europa. Da martedì 3 alle 14 il calendario dell'aula prevede l'esame del Ddl delega per il riordino del codice della strada, la Pdl sul regolamento di polizia mortuaria, la Pdl sulla riduzione dell'orario di lavoro e poi delle mozioni sulla parità di genere e Stati Uniti d'Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

