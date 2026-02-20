Il decesso di un neonato di 25 giorni a Casciana Terme è stato attribuito all’ipotesi di SIDS, la morte inattesa del bambino. La coppia, svegliandosi nella mattina del 19 febbraio, ha scoperto il piccolo senza vita nella culla, lasciando la famiglia sconvolta. Il bambino era stato trovato sano e in buona salute nei giorni precedenti. I carabinieri hanno avviato le indagini e sono in attesa di risultati ufficiali. La tragedia ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Il neonato trovato privo di vita in culla. Un risveglio che nessun genitore dovrebbe mai vivere. Nelle prime ore del 19 febbraio, a Casciana Terme, in provincia di Pisa, una coppia ha trovato il proprio figlio di appena 25 giorni privo di vita nella culla. Il piccolo si chiamava Wealth Enobakhare. L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo. Secondo i primi accertamenti, la causa più probabile sarebbe un caso di SIDS, la sindrome della morte improvvisa del lattante, comunemente nota come “morte in culla”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Neonato morto a Casciana Terme: ipotesi SIDS per il piccolo Wealth di 25 giorni

