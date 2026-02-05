Carta docente Valditara | Sarà estesa anche ai precari e al personale educativo In prospettiva anche agli ATA VIDEO

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un ampliamento della Carta Docente. Ora sarà estesa anche ai precari e al personale educativo, con l’obiettivo di includere anche gli ATA in futuro. Sono stati aggiunti 270 milioni di euro provenienti dai fondi europei, che si aggiungono ai 400 milioni già disponibili ogni anno.

