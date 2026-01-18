San Pietro Vernotico Dialogo sulla giustizia | presentazione del libro di Francesco Mandoi

Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 18, presso l’aula consiliare di San Pietro Vernotico, si terrà la presentazione del libro di Francesco Mandoi, “Dialogo sulla giustizia”. L’evento offrirà un’occasione di discussione e approfondimento sul tema della giustizia, coinvolgendo la comunità locale in un confronto sobrio e riflessivo. Un momento dedicato alla riflessione su un tema centrale nella società.

San Pietro Vernotico onora gli eroi antimafia: vie intitolate alla memoria di chi scelse la giustizia

San Pietro Vernotico rende omaggio agli eroi antimafia dedicando circa 20 vie del paese alle vittime della mafia. Un gesto simbolico che rafforza l'impegno dell'amministrazione locale nella promozione della legalità e nel ricordare coloro che hanno sacrificato la vita per la giustizia.

Lecce, nuova gaffe del Comune: “Bando rifiuti copiato da quello di san Pietro Vernotico”

Il Comune di Lecce ha recentemente suscitato attenzione a causa di una nuova gaffe riguardante il bando sui rifiuti, accusato di essere copiato da quello di San Pietro Vernotico. Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di errori già verificatisi, tra cui la richiesta di ampliamento della rete di trasporto pubblico. Un esempio di come, in ambito amministrativo, siano importanti attenzione e precisione.

