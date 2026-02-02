La Juventus sta vivendo l’ultimo giorno di mercato con grande tensione. Le operazioni di entrata e uscita si susseguono, e tutto può ancora succedere fino all’ultimo minuto. La squadra cerca di chiudere le trattative per rinforzare l’organico prima della fine della finestra invernale.

La Juventus si prepara a vivere un ultimo giorno di mercato ad alta intensità, con operazioni in entrata e in uscita destinate a ridisegnare l’organico proprio a ridosso della chiusura della finestra invernale. Alla Continassa il lavoro non si è mai fermato e la sensazione è che i bianconeri vogliano chiudere il cerchio senza lasciare zone d’ombra, come già accaduto nella scorsa estate. Continassa in movimento: il piano prende forma. Dopo un’estate chiusa con colpi pesanti e cessioni altrettanto rilevanti, la Juventus si ritrova protagonista per la seconda sessione consecutiva nelle ore finali del mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, ultimo giorno di mercato ad alta tensione: tutto può ancora succedere

Approfondimenti su Juventus mercato

Nel mercato di gennaio, la Juventus valuta diverse opportunità di investimento, ma le risorse disponibili dipendono principalmente dalla cessione di alcuni giocatori, tra cui Miretti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Juventus, colpo da...ultimo giorno di mercato: ecco Openda a Linate

Ultime notizie su Juventus mercato

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Il finale di calciomercato si infiamma: Boga e Holm per la Juve (che sogna il tris), l’Inter chiude per…; Calciomercato: la Juve vuole di nuovo Kolo Muani, Insigne torna al Pescara; Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese.

Parma-Juve, le pagelle di Sky SportL'esterno svedese è arrivato nella serata di ieri, 1 febbraio, al JMedical per svolgere le visite mediche di rito. Prestito con diritto per il calciatore che arriva dal Bologna mentre Joao Mario fa il ... sport.sky.it

Le notizie in tempo reale e le operazioni chiuse in questo ultimo giorno, rush finale della sessione di riparazione del calciomercato invernaleCalciomercato live diretta affari e trattative di lunedì 2 febbraio 2026 della sessione invernale con i colpi finali di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it

Chiellini fa chiarezza sul mercato della Juventus in attacco: "Siamo in attesa per un numero 9" Arriverà nell'ultimo giorno E chi sarà - facebook.com facebook

#KoloMuani: oggi c’è stato un contatto tra #Juventus e #PSG, il club francese ha garantito che non ci sarebbero problemi di formula e che l’attaccante verrebbe liberato senza problemi. Kolo Muani vuole tornare, la Juventus ci proverà fino all’ultimo con il #T x.com