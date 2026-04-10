Carceri Ciambriello | La salute mentale merita risposte organiche e strutturali

Da oltre un decennio, i volontari dell’associazione "La Mansarda” portano avanti con costanza e dedizione un impegno settimanale presso la Casa Circondariale di Secondigliano, in particolare nel reparto dell’Articolazione per la Tutela della Salute Mentale (ATSM), dove attualmente sono ristretti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Emilia-Romagna, carceri sotto pressione: trasferimenti e sovraffollamento a rischio per salute mentale dei detenuti.Parma e l’Emilia-Romagna sotto pressione: l’allarme per l’ondata di trasferimenti carcerari e il rischio di un’emergenza Un’ondata di trasferimenti...

Carceri, Ciambriello: "Sovraffollamento, carenza di agenti e poche figure di ascolto. Occorre intervenire"Le dichiarazioni del garante campano dei detenuti all'indomani dell'accoltellamento di un detenuto nel carcere di Ariano Irpino Ieri, 26 febbraio,...

Ciambriello, 'negato diritto alla salute dei detenuti'Visitati in piedi per mancanza di lettini; medici in servizio soltanto per poche ore al giorno; infermieri, psicologi e psichiatri che mancano. È la situazione della sanità all'interno del carcere di ... ansa.it

Salute mentale in carcere. La Società italiana di psichiatria risponde al Cnb: Va preso atto che la chiusura degli Opg non ha risolto tutti i problemiLa Società Italiana di Psichiatria, insieme alle sezioni speciali Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze e Società Italiana di Psichiatria Forense, commenta il documento del Comitato ... quotidianosanita.it