Carceri Ciambriello | Sovraffollamento carenza di agenti e poche figure di ascolto Occorre intervenire

Nella casa circondariale di Ariano Irpino, ieri, un detenuto del reparto comuni è stato coinvolto in una rissa che si è conclusa con un accoltellamento. La situazione si inserisce in un quadro di sovraffollamento, carenza di agenti e scarse figure di ascolto nelle strutture penitenziarie. Si evidenziano difficoltà che richiedono interventi immediati per migliorare le condizioni e la sicurezza.