Carceri Ciambriello | Sovraffollamento carenza di agenti e poche figure di ascolto Occorre intervenire
Nella casa circondariale di Ariano Irpino, ieri, un detenuto del reparto comuni è stato coinvolto in una rissa che si è conclusa con un accoltellamento. La situazione si inserisce in un quadro di sovraffollamento, carenza di agenti e scarse figure di ascolto nelle strutture penitenziarie. Si evidenziano difficoltà che richiedono interventi immediati per migliorare le condizioni e la sicurezza.
Le dichiarazioni del garante campano dei detenuti all'indomani dell'accoltellamento di un detenuto nel carcere di Ariano Irpino Ieri, 26 febbraio, nella casa circondariale di Ariano Irpino, un detenuto appartenente al reparto comuni del vecchio padiglione è stato accoltellato a seguito di una colluttazione tra più detenuti. L'intervento immediato degli agenti di Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio e il soggetto è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. A fornire aggiornamenti sullo stato di salute del detenuto il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, che torna sul tema dell'emergenza carceri: “Il giovane detenuto di Ariano Irpino è stato operato nell'ospedale di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
