Caso referendum il sindaco replica ai dem | Nessuna offesa difendo solo chi vota Sì dagli attacchi

Il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha risposto ai membri del Partito Democratico in merito al referendum sulla riforma della giustizia, affermando di non aver mai rivolto offese e di voler tutelare chi vota Sì dagli attacchi. La polemica è nata dopo la diffusione di un video pubblicato sulla pagina politica della maggioranza, che ha suscitato reazioni accese sui social network.

Il sindaco di Castrocaro risponde a Pd e opposizioni: "Polemica strumentale, è un mio diritto prendere posizione. Sala consiliare? Usata a termini di regolamento" Il referendum sulla riforma della giustizia scalda gli animi a Castrocaro Terme e Terra del Sole. A scatenare un acceso dibattito, soprattutto sui social, un video del Sindaco Francesco Billi pubblicato sulla pagina politica della lista di maggioranza, dove compare sullo sfondo la maglia del Comitato per il Si con la frase: "Sono una persona perbene e voto Sì". All'attacco le opposizioni locali con il Partito Democratico che chiede le scuse. Insieme per Crescere, gruppo di minoranza guidato dall'ex Sindaca Tonellato, parla invece di "brutto scivolone" di Billi.