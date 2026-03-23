Il 2026 si conferma un anno complesso per il mercato dei carburanti in Italia. I prezzi di benzina e diesel continuano a oscillare sotto la spinta di fattori economici, geopolitici e fiscali, rendendo sempre più difficile per famiglie e imprese prevedere i costi alla pompa. Negli ultimi mesi, infatti, si è assistito a una nuova fase di rincari che ha riportato il tema del caro carburanti al centro del dibattito pubblico. Le rilevazioni più recenti mostrano un quadro in crescita. La benzina in modalità self service si colloca mediamente sopra 1,7 euro al litro, mentre il diesel si avvicina o supera la soglia dei 2 euro, soprattutto lungo la rete autostradale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Prezzi carburanti 2026: ultimi costi aggiornati di benzina e diesel in Italia

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