Carburanti arrivano i ribassi su benzina e gasolio | i prezzi di oggi

Da periodicodaily.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di venerdì 10 aprile, i prezzi medi dei carburanti hanno registrato un leggero calo, segnando i primi ribassi dopo un periodo di 40 giorni di aumenti consecutivi. Benzina e gasolio, infatti, hanno mostrato una diminuzione rispetto ai valori delle settimane precedenti, secondo quanto riportato dai dati raccolti. La variazione riguarda i prezzi di mercato e si riferisce alle tariffe praticate nelle stazioni di servizio.

(Adnkronos) – Prezzi medi dei carburanti in lieve calo nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, con benzina e gasolio che registrano i primi ribassi dopo ben 40 giorni in salita. A segnalarlo è Staffetta Quotidiana, osservando come tre delle quattro principali compagnie adeguano i listini al ribasso, nonostante la nuova inversione di tendenza delle quotazioni dei prodotti raffinati, tornate a salire dopo il tonfo di mercoledì. Di nuovo in controtendenza Eni che, dopo essere rimasta sensibilmente al di sotto della concorrenza nel primo mese di crisi e poi per tutto il fine settimana di Pasqua, oggi alza i prezzi consigliati del gasolio. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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