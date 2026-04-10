Carburanti arrivano i ribassi su benzina e gasolio | i prezzi di oggi

Nella mattinata di venerdì 10 aprile, i prezzi medi dei carburanti hanno registrato un leggero calo, segnando i primi ribassi dopo un periodo di 40 giorni di aumenti consecutivi. Benzina e gasolio, infatti, hanno mostrato una diminuzione rispetto ai valori delle settimane precedenti, secondo quanto riportato dai dati raccolti. La variazione riguarda i prezzi di mercato e si riferisce alle tariffe praticate nelle stazioni di servizio.

(Adnkronos) – Prezzi medi dei carburanti in lieve calo nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, con benzina e gasolio che registrano i primi ribassi dopo ben 40 giorni in salita. A segnalarlo è Staffetta Quotidiana, osservando come tre delle quattro principali compagnie adeguano i listini al ribasso, nonostante la nuova inversione di tendenza delle quotazioni dei prodotti raffinati, tornate a salire dopo il tonfo di mercoledì. Di nuovo in controtendenza Eni che, dopo essere rimasta sensibilmente al di sotto della concorrenza nel primo mese di crisi e poi per tutto il fine settimana di Pasqua, oggi alza i prezzi consigliati del gasolio. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Carburanti, si alzano i prezzi: su la benzina, vola il gasolioLa guerra in Medio Oriente, la chiusura dello stretto di Hormuz, il rincaro del costo del greggio: sono queste le principali cause dell'aumento del... Carburanti, a rischio i voli. Boom prezzi di benzina e gasolioLa crisi in Iran si ripercuote sui carburanti e sugli approvvigionamenti negli aeroporti. Ufficiale Decreto carburanti BONUS BENZINA e DIESEL con Taglio Accise per TUTTI Social Card ADDIO Temi più discussi: Benzina, nuovo taglio delle accise: quanto scende il prezzo dei carburanti (e per quanto tempo); Niente tregua ai distributori: prezzi dei carburanti ancora in salita, il governo convoca le compagnie; Caro carburanti, in un giorno balzo di 5 centesimi del diesel: la Sicilia tra le regioni più care; Carburanti, Confartigianato: Prezzi incoerenti in città tra distributori, gasolio fino a 2,20 euro. Carburanti, arrivano i ribassi su benzina e gasolio: i prezzi di oggiPrezzi medi dei carburanti in lieve calo nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, con benzina e gasolio che registrano i primi ribassi dopo giorni in salita. A segnalarlo è Staffetta Quotidiana, os ... adnkronos.com Carburanti, primi ribassi dopo 40 giorni, ma non in Puglia e BasilicataCodacons: Primi cali dei carburanti dopo 40 giorni di rincari. In Puglia prezzi fermi, gasolio in aumento in Basilicata. Risparmi minimi per gli automobilisti. trmtv.it I prezzi di benzina e gasolio sono aumentati sensibilmente in tutta Europa dopo l'escalation della crisi in Medio Oriente. Euronews Business analizza da vicino gli ultimi rincari dei carburanti. x.com La riapertura dello Stretto di Hormuz non risolve nell'immediato la crisi dei carburanti. - facebook.com facebook