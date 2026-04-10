Dopo oltre quaranta giorni di aumenti, i prezzi dei carburanti in Italia mostrano i primi segnali di diminuzione, secondo i dati di Codacons e del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tuttavia, in Abruzzo il gasolio continua a salire, mentre le riduzioni si registrano principalmente in altre regioni. La situazione resta in evoluzione e ancora non si sono verificati cambiamenti significativi in tutte le aree.

Pescara - Secondo Codacons e dati Mimit, dopo quaranta giorni di rincari iniziano lievi correzioni ai distributori, ma il gasolio in Abruzzo continua ancora a salire Dopo una lunga sequenza di aumenti, sul fronte dei carburanti si intravedono i primi segnali di rallentamento. A rilevarlo è il Codacons, che ha rielaborato i dati diffusi dal Mimit: sulla rete ordinaria il gasolio scende in media a 2,180 euro al litro, con una flessione di 0,4 centesimi rispetto alla giornata precedente, mentre la benzina si attesta a 1,793 euro al litro, in calo di 0,3 centesimi. Un’inversione di tendenza ancora timida, che arriva dopo 40 giorni consecutivi di rincari. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Carburanti, primi ribassi in Italia ma l’Abruzzo resta fuori dal sollievo

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Carburanti: Pichetto, taglio accise è tassa a cittadini, a fine aprile valuteremo "Arrivati a fine aprile faremo la valutazione" su eventuali nuovi tagli alle accise, anche perchè prorogare i tagli "vuol dire tassare tutti i cittadini, perché naturalmente si tratta di ribaltare x.com