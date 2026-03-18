Carburanti incontro Meloni-Giorgetti Codacons | Bisognava tagliare le accise

Questa mattina a palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha incontrato il ministro dell’Economia e delle Finanze. Durante l’incontro si è discusso di questioni relative ai carburanti e alle misure fiscali sul settore. Il Codacons ha commentato successivamente che sarebbe stato opportuno intervenire con un taglio delle accise sui carburanti. L’incontro si è svolto in un clima di confronto tra le parti coinvolte.

Home > Politica > La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a palazzo Chigi il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Al centro dell’incontro tra premier e titolare del Mef, secondo quanto si apprende, il dossier carburanti da giorni al centro dell’attenzione del governo a causa della nuova fiammata dei prezzi e ai possibili fenomeni di speculazione in relazione alla crisi in Medio Oriente. Prosegue l’aumento del costo dei carburanti con l’Unione Nazionale Consumatori che denuncia la crescita esponenziale dei prezzi a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carburanti, incontro Meloni-Giorgetti. Codacons: “Bisognava tagliare le accise” Articoli correlati Codacons, caro-carburanti: il governo sbaglia, si rifiuta di tagliare le accise. “Bouns inutili”ABBONATI A DAYITALIANEWS Scelta sbagliata e palliativi inefficaci Secondo il Codacons, la strategia del governo per contrastare il caro-carburanti è... Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla. Approfondimenti e contenuti su Carburanti incontro Meloni Giorgetti... Temi più discussi: Meloni vede Giorgetti, focus sul dossier carburanti; Niente accise mobili, Meloni aspetta l'aiuto di Bruxelles; Accise carburanti, perché il decreto slitta al prossimo CdM; Carburanti, anche Giorgetti all’incontro di Salvini con le compagnie. Meloni vede Giorgetti: focus sul dossier carburantiIncontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro della riunione che si è tenuta in mattinata c’è stato il dossier carburanti, a cui il ... ilsole24ore.com Schlein: Meloni attivi le accise mobili e tagli i prezzi della benzina. Giorgetti apre all'ideaLa segretaria del Pd chiede al governo di attivare le accise mobili e usare l’extragettito IVA per ridurre il prezzo dei carburanti. Il ministro ... huffingtonpost.it L'annuncio è arrivato direttamente dalla premier Meloni, che con un videomessaggio ha confermato le parole pronunciate nelle ore precedenti dal ministro dell'economa Giancarlo Giorgetti: "Stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise m - facebook.com facebook Meloni, una settimana complicata: Crosetto e Giorgetti, vacillano i due pilastri del Governo x.com