Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che prevede un taglio delle accise sui carburanti per venti giorni, con una riduzione di circa 25 centesimi al litro annunciata dalla premier. Il provvedimento include anche un rafforzamento della social card e misure per contrastare la speculazione sui prezzi. La decisione arriva in risposta all'aumento dei costi causato dalla crisi in Iran.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. È la principale misura approvata in cdm contro il caro-benzina. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, "assorbe" il rafforzamento della social card che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. Sarebbero poi previsti anche aiuti all'autotrasporto, alla pesca e un potenziamento dei poteri di Mr Prezzi. Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un tagli di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti, ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: «Prezzi giù di 25 centesimi al litro». Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governo

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