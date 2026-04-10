L’aumento dei prezzi dei carburanti sta portando a un calo significativo del traffico nelle principali città australiane lungo la costa orientale. Le strade di Sydney e Melbourne registrano meno veicoli rispetto al passato, mentre le persone modificano le proprie abitudini di spostamento a causa dei costi più elevati. La situazione riflette un cambiamento nelle modalità di mobilità legato all’impennata delle tariffe energetiche.

L’impennata dei costi energetici sta trasformando radicalmente le abitudini di mobilità sulla costa orientale dell’Australia, provocando un drastico calo del traffico veicolare nelle metropoli di Sydney e Melbourne. Mentre i prezzi della benzina registrano aumenti di 50 centesimi al litro e il gasolio subisce una rincorsa di ben 140 centesimi a causa del conflitto in Medio Oriente con l’Iran, migliaia di automobilisti stanno abbandonando le strade per rifugiarsi nel trasporto pubblico, nella mobilità ciclistica o nello smart working. I dati forniti dal governo del Nuovo Galles del Sud rivelano una contrazione significativa delle percorrenze sulle arterie principali di Sydney. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti alle stelle: crolla il traffico nelle metropoli australiane

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