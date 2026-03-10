Il settore dell’autotrasporto ravennate segnala un aumento dei prezzi dei carburanti, attribuibile al conflitto in Iran e alla crisi nel Medio Oriente. Il comitato autotrasporto chiede alle istituzioni di intervenire per evitare speculazioni e contenere i rincari. La questione interessa direttamente le aziende del settore, che si trovano a dover affrontare costi più elevati senza ancora una risposta ufficiale.

L’aumento dei prezzi dei carburanti causato dal conflitto in Iran e dalla crisi nell’area del Medio Oriente preoccupa il settore dell’autotrasporto ravennate. Le tensioni internazionali e l’instabilità dei mercati energetici stanno alimentando un’ondata di rincari che rischia di incidere pesantemente sui bilanci delle imprese e sulla tenuta della filiera logistica. Una dinamica che, secondo le organizzazioni di categoria, rischia di mettere in seria difficoltà un comparto già provato da anni complessi, segnati dall’incremento dei costi energetici, dall’inflazione e da un rallentamento generale dell’economia. L’allarme arriva dal Cuar, il Comitato Unitario dell’Autotrasporto della provincia di Ravenna, che sottolinea come il carburante rappresenti una delle principali voci di spesa per il trasporto su strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carburanti alle stelle. Il comitato autotrasporto: "Le istituzioni agiscano per evitare speculazioni"

