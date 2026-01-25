Violenza nel carcere per i minorenni dell' Aquila due giovani in ospedale

Nella struttura penale per minorenni di L'Aquila, si segnala un episodio di violenza che ha coinvolto due giovani detenuti, i quali sono stati assistiti presso il pronto soccorso locale. L'incidente, riportato dalla Fp Cgil Abruzzo e Molise, evidenzia ancora una volta questioni legate alla sicurezza e alla tutela dei minori in carcere. La vicenda solleva l’attenzione sulla gestione e le condizioni all’interno delle strutture penitenziarie minorili.

Ancora violenza nel carcere penale per minorenni dell'istituito dell'Aquila. Secondo quanto diffuso dalla Fp Cgil Abruzzo e Molise, due giovani reclusi sono dovuti ricorrere alle cure del locale pronto soccorso."Abbiamo più volte segnalato la necessità di interrompere questa spirale di violenza.

