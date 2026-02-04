Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha cambiato presidente. La decisione arriva dopo il caso della famiglia del bosco di Palmoli, che ha fatto parlare molto negli ultimi tempi. Ora si attende di vedere quali saranno le prossime mosse del nuovo incaricato.

(Adnkronos) – Cambio alla guida del Tribunale per i minorenni dell’Aquila finito sotto i riflettori per il caso della famiglia del bosco di Palmoli (Ch). Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato come nuovo presidente Nicoletta Orlando, ex deputata del Pci-Pds. Sostituirà Cecilia Angrisano, che ha raggiunto il fine mandato di otto anni e che ora è in attesa di assegnazione. Il giudice uscente è finita nell’occhio del ciclone dopo la decisione di sospendere la responsabilità genitoriale alla coppia anglo-australiana Catherine Birmingham e Nathan Trevallion a cui sono stati tolti i bimbi, messi in una casa famiglia a Vasto (Ch). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, cambio alla presidenza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila

