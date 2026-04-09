Meloni in Parlamento la diretta Con il no al referendum persa occasione storica

Oggi la premier è intervenuta in Parlamento per un’informativa, parlando davanti ai deputati. Durante il suo discorso ha affermato che il governo resta stabile e ha espresso rammarico per aver perso una possibilità storica, riferendosi alla decisione di votare contro il referendum. La sua presenza in aula ha suscitato attenzione tra i presenti, mentre si è focalizzata sulla questione referendaria e sulla situazione politica attuale.

Roma, 9 aprile 2026 – Giorgia Meloni torna in Parlamento per la sua informativa. Nell’intervento alla Camera la premier rassicura sulla tenuta del suo governo e lamenta “l’occasione storica persa” con il no al referendum. Ma "rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni o con le nostre aspettative", dice e promette che il cantiere sulla giustizia non sarà abbandonato. Dopo l'intervento della premier, prenderanno la parola i rappresentanti di tutti i gruppi (10 minuti a intervento), in ordine decrescente rispetto alla consistenza numerica. Trattandosi di un'informativa non sono previste le repliche di Meloni né un voto sulle risoluzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni in Parlamento, la diretta. “Con il no al referendum persa occasione storica” Leggi anche: Meloni alla Camera torna sulla disfatta del referendum: “Persa un’occasione storica”. E sul governo: “Ricostruzioni fantasiose, nessun rimpasto” Referendum giustizia, vince il “No”. Meloni: “Andiamo avanti, persa un occasione”Quello che doveva essere un referendum confermativo per una riforma della magistratura italiana si è trasformato, per le opposizioni, in un semplice... Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Meloni in Parlamento, oggi informativa sull'azione di governo; Settimana di fuoco per il governo: la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso Piantedosi. Governo, Meloni in Parlamento per l’informativa sull’azione del suo esecutivo: No a elezioni anticipate – La direttaÈ il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni in Parlamento. Dopo l'intervento tenuto martedì dal ministro della Difesa Guido Crosetto sull'uso della basi ... lapresse.it Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni, oggi il discorso alle Camere - facebook.com facebook #Meloni: condanna per l’attacco al convoglio italiano in #Libano, #Israele dovrà chiarire x.com