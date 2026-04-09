Meloni | Con No al referendum persa occasione storica ma riforma della giustizia resta necessità – Il video

Il 9 aprile 2026 un rappresentante politico ha commentato il risultato di un recente referendum, definendolo una “persa occasione storica”. Pur riconoscendo questo esito, ha ribadito che la riforma della giustizia rimane una priorità, sottolineando il rispetto per il giudizio degli elettori, anche quando non si allinea con le proprie opinioni. Il commento è stato rilasciato durante un video diffuso dall’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Noi, come ho già detto, rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni o con le nostre aspettative. Certo, rimane il rammarico di aver perso un’occasione, a nostro avviso storica, di modernizzare l’Italia, allineandola agli standard europei. Perché, colleghi, la riforma della giustizia rimane una necessità. E non sono io a dirlo, ma diversi esponenti della magistratura e della politica, compresi quelli che dopo aver preconizzato ogni possibile catastrofe, a sostegno delle ragioni del No, il giorno successivo al voto hanno candidamente dichiarato che la giustizia ha bisogno di essere riformata. 🔗 Leggi su Open.online

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Referendum, Meloni Occasione straordinaria, riforma giustizia serve a italiani

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