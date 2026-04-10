Durante l’ultima puntata di Porta a Porta trasmessa ieri, giovedì 9 aprile, si è verificato un momento di forte tensione tra il conduttore e alcuni ospiti del Partito Democratico. Vespa ha perso la calma in diretta televisiva, suscitando un confronto acceso che ha coinvolto anche altri partecipanti. La conversazione si è intensificata, creando un clima di caos durante la trasmissione.

Tensione alle stelle durante l’ultima puntata di Porta a Porta andata in onda ieri, giovedì 9 aprile. Bruno Vespa, storico conduttore del talk show di Rai1, ha perso la calma in diretta contro Giuseppe Provenzano, responsabile esteri del Partito Democratico. Al centro del dibattito le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni che in Parlamento aveva affermato: “ Il governo va avanti fino alla fine, nessun rimpasto “. In studio erano presenti, oltre a Provenzano, anche Lucio Malan di Fratelli d’Italia, Mario Sechi, direttore di Libero, e Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera. Lo scontro è esploso quando Provenzano ha tentato di intervenire sovrapponendosi a Malan mentre quest’ultimo stava parlando. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Caos a Porta a Porta, Vespa perde la calma in diretta: bufera con il Pd (VIDEO)

Vespa urla a Porta a Porta: scontro con Provenzano (PD), studio nel caosMomenti di forte tensione durante l’ultima puntata di “Porta a Porta”, il talk show di Rai1 condotto da Bruno Vespa.

Scontro a Porta a Porta, Vespa perde la pazienza: “Stia zitto, non glielo consento” – VIDEOMomenti di forte tensione in studio durante la puntata del 9 aprile di Porta a Porta.

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