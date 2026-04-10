Sabato 11 aprile, alle 21, torna “Canzonissima” in diretta su Rai1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, condotto da Milly Carlucci. La serata propone un programma musicale con diversi artisti, mentre tra le notizie della settimana si segnala l’assenza di un noto cantante dalla selezione di Sanremo e la presenza di un ex calciatore come ospite d’onore. La trasmissione si svolge con l’obiettivo di intrattenere il pubblico con esibizioni e interviste.

Nuovo appuntamento con “ Canzonissima “, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda sabato 11 aprile alle 21.30 su Rai1. Ecco i protagonisti pronti ad esibirsi: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e Vittorio Grigólo. Prosegue dunque il viaggio nella musica con una puntata dedicata a “ La rivincita di Sanremo “, in cui gli artisti interpreteranno una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore delle persone. Di seguito i brani al centro della sfida di questa puntata: Il ragazzo della Via Gluck – Enrico Ruggeri. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI TRA IL GRANDE ESCLUSO DI SANREMO E DEL PIERO OSPITE D’ONORE

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#StannoTuttiInvitati segna -3 punti da giovedì scorso. Spiace per le Claudia Vinciguerra de noantri che non hanno previsto questo brusco calo, forse erano troppo impegnati a guardare le curve di #Canzonissima Inimitabile Claudia #AscoltiTv #UnoSbirr x.com

"Canzonissima" di Milly Carlucci, su Rai 1, si ferma al 17.4% - facebook.com facebook