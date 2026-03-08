CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI SI INVENTA 6 SUPER SFIDE TRA I BIG DI SANREMO

Milly Carlucci ha annunciato sei nuove sfide tra i grandi del Festival di Sanremo, rivisitando il tradizionale format di Canzonissima. La conduttrice ha deciso di proporre queste gare come parte di un nuovo progetto televisivo, coinvolgendo artisti di rilievo e mettendo alla prova le loro capacità. La trasmissione dovrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva.

Milly Carlucci riscrive Canzonissima, uno dei titoli sacri dell’intrattenimento della tv italiana, per una delle sfide professionali più ardue della sua lunga carriera. Si parte sabato 21 marzo alle 21.30 su Rai1, subito dopo Affari Tuoi, e si prosegue per sei settimane fino al gran finale di sabato 25 aprile dove verrà eletta la canzone vincitrice di Canzonissima 2026. Nessun inedito come nel format originale, il padre dei talent vip, ma canzoni celeberrime più o meno recenti che hanno fatto la storia della musica e anche del Festival di Sanremo, citato non a caso. Il cast di Canzonissima, format tutto italiano e made in Rai, è infatti strettamente legato a Sanremo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

