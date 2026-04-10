CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI TRA IL GRANDE ESCLUSO DI SANREMO E DEL PIERO

Sabato 11 aprile alle 21, torna “Canzonissima” condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Lo spettacolo viene trasmesso su Rai1 e rappresenta un appuntamento fisso nel panorama musicale e televisivo italiano. In questa puntata, tra gli ospiti e le esibizioni, si discute anche di alcune assenze e esclusioni, tra cui quella di un noto calciatore. L’evento coinvolge un vasto pubblico di telespettatori.

Nuovo appuntamento con “ Canzonissima “, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in onda sabato 11 aprile alle 21.30 su Rai1. Ecco i protagonisti pronti ad esibirsi: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e Vittorio Grigólo. Prosegue dunque il viaggio nella musica con una puntata dedicata a “ La rivincita di Sanremo “, in cui gli artisti interpreteranno una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore delle persone. Di seguito i brani al centro della sfida di questa puntata: Il ragazzo della Via Gluck – Enrico Ruggeri. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI TRA IL GRANDE ESCLUSO DI SANREMO E DEL PIERO CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI SI INVENTA 6 SUPER SFIDE TRA I BIG DI SANREMOMilly Carlucci riscrive Canzonissima, uno dei titoli sacri dell’intrattenimento della tv italiana, per una delle sfide professionali più ardue della... Temi più discussi: Canzonissima su Rai 1 con Milly Carlucci: le anticipazioni del 4 aprile; Canzonissima 2026, la serata della svolta contro Amici 25: anticipazioni, canzoni e scaletta del 4 aprile; Intervista con Milly Carlucci: Canzonissima evoca emozioni e ricordi; Ascolti tv: Maria De Filippi vince ancora su Milly Carlucci, ma i numeri sono in calo. Canzonissima 2026: scaletta e canzoni della terza serata di oggi 4 aprile. AnticipazioniTerza puntata della sfida tra le canzoni che hanno segnato la nostra storia: ecco chi canta cosa stasera a Canzonissima 2026. Anticipazioni. style.corriere.it Canzonissima 2026, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: tema La rivincita di Sanremo, scaletta canzoni e ospitiAnticipazioni Canzonissima quarta puntata 11 aprile 2026 su Rai 1: tema La rivincita di Sanremo, scaletta canzoni, Riccardo Cocciante ospite speciale e tutti gli abbinamenti ... lifestyleblog.it #StannoTuttiInvitati segna -3 punti da giovedì scorso. Spiace per le Claudia Vinciguerra de noantri che non hanno previsto questo brusco calo, forse erano troppo impegnati a guardare le curve di #Canzonissima Inimitabile Claudia #AscoltiTv #UnoSbirr x.com "Canzonissima" di Milly Carlucci, su Rai 1, si ferma al 17.4% - facebook.com facebook