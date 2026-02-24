Bruzzone BolognaFiere | Utile raddoppiato Fondamentale investire nei mercati emergenti

Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere, attribuisce il raddoppio dell’utile del 2024 alla crescita nei mercati emergenti. L’azienda ha registrato un fatturato di 274 milioni di euro, superando le previsioni. Bruzzone sottolinea come investimenti strategici in nuove aree abbiano portato a risultati sorprendenti. La forte domanda internazionale ha contribuito a questa performance positiva. La compagnia ora punta a consolidare questa tendenza nei prossimi mesi.

Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere, il 2024 si è chiuso con un fatturato record di 274 milioni. Al di là dei numeri, come risponde a chi legge questa crescita solo in chiave di ' sfida ' con Milano? "Il 2024 si è chiuso con un risultato storico che non è solo un numero, ma la conferma di un piano industriale che funziona. Sappiamo bene che esiste un confronto mediatico con Milano, una piazza che gode di vantaggi strutturali evidenti, dalle grandi biennali internazionali fino al volano immenso rappresentato dalle Olimpiadi Milano-Cortina, ma voglio essere chiaro: la nostra non è una gara.

"Puntare sui mercati emergenti e avviare nuovi percorsi di crescita"Per favorire una crescita sostenibile, è fondamentale puntare sui mercati emergenti e esplorare nuove rotte commerciali.