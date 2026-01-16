Esche avvelenate nel fiume trovate carcasse Scatta l' ordinanza | Cani sempre al guinzaglio

A Santa Sofia è stata emessa un’ordinanza urgente per il rischio di esche avvelenate nel fiume Bidente, dopo il rinvenimento di carcasse di fauna selvatica. La sindaca Ilaria Marianini ha disposto che i cani siano sempre tenuti al guinzaglio, al fine di tutelare la sicurezza degli animali e della popolazione. La situazione richiede attenzione, e le autorità monitorano attentamente l’area per prevenire ulteriori incidenti.

Scatta l’allerta a Santa Sofia per la presenza di esche avvelenate nell’alveo del fiume Bidente. La sindaca Ilaria Marianini ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente dopo il ritrovamento di carcasse di fauna selvatica nel tratto centrale del fiume, compreso tra la zona della Sala Milleluci. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

