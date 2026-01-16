Esche avvelenate nel fiume trovate carcasse Scatta l' ordinanza | Cani sempre al guinzaglio

A Santa Sofia è stata emessa un’ordinanza urgente per il rischio di esche avvelenate nel fiume Bidente, dopo il rinvenimento di carcasse di fauna selvatica. La sindaca Ilaria Marianini ha disposto che i cani siano sempre tenuti al guinzaglio, al fine di tutelare la sicurezza degli animali e della popolazione. La situazione richiede attenzione, e le autorità monitorano attentamente l’area per prevenire ulteriori incidenti.

Esche avvelenate nel Fermano, ordinanza per interdire l'area - E dopo le analisi si è scoperto che quella polvere era velenosa, non mortale ma comunque pericolosa ... ansa.it

#Cronaca | #Cagliari, esche avvelenate per gli #animali: scattano i controlli Cagliaripad | Notizie in tempo reale dalla Sardegna x.com

Esche avvelenate in strada per cani, gatti e uccelli: è allarme in alcune vie della città. La denuncia arriva dall’associazione «Earth Odv» che chiede maggiori controlli. Continua a leggere su Kalaritana Media. - facebook.com facebook

