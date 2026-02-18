Un cane maltrattato, la causa è il passare del tempo, e così il reato risulta ormai prescritto. La denuncia risale a diversi anni fa, ma l’azione legale non ha avuto seguito e il procedimento si è estinto. La vicenda si è conclusa senza che nessuno venga condannato, lasciando aperto il dubbio sulla possibilità di fare giustizia.

E’ passato troppo tempo da quando il reato contestato sarebbe stato commesso tanto che si è prescritto. E’ finito con un proscioglimento per sopraggiunta prescrizione il processo a carico di un 70enne di origine bosniaca accusato di maltrattamento di animale. L’imputato era il proprietario di una cagnolina, Peggy, dotata di microchip, che avrebbe tenuto legata e malnutrita in un terreno di via Filonzi, alla Baraccola. L’animale sarebbe stato lasciato anche senza acqua e senza cibo. Il suo ritrovamento, in cattive condizioni, risale al 5 novembre del 2020, quando alcuni animalisti avevano segnalato il caso all’Asur, chiedendo un intervento urgente per salvare la bestiola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cane maltrattato, nessun colpevole: "Reato prescritto"

