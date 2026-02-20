Massacra il figlio di 10 anni a colpi di machete poi si scaglia contro la madre | la polizia interviene e lo uccide

Un uomo ha ucciso il figlio di 10 anni con un machete, poi ha attaccato la madre del bambino. La tragedia si è verificata in una piccola frazione, dove l’uomo ha aggredito prima il figlio e poi la donna. Quando sono arrivati gli agenti di polizia, l’uomo ha tentato di ferire anche loro, costringendo gli agenti a sparargli. La scena si è svolta davanti a diversi vicini impauriti. La polizia ha confermato che l’uomo è morto sul posto. Restano da chiarire le ragioni di questa violenta escalation.

Il terribile delitto è avvenuto nella città di Arona, nei pressi di Tenerife, in Spagna. Gli agenti intervenuti sul posto sono stati costretti a freddare il 34enne a colpi di pistola. Il bimbo è stato trovato senza vita dentro casa, mentre la mamma di 26 anni si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni Prima ha ucciso il figlio di 10 anni con un machete, poi ha aggredito la madre del bimbo e gli agenti di polizia intervenuti sul posto, che alla fine sono stati costretti a freddarlo a colpi di pistola.