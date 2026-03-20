Intelligenza Artificiale in medicina rivoluziona la prevenzione del Cancro al Colon-Retto nella Colite Ulcerosa

Un nuovo strumento di intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui si valuta il rischio di cancro al colon-retto nei pazienti con colite ulcerosa. Questo sistema permette di migliorare le strategie di sorveglianza e di ridurre il numero di colonscopie eseguite, offrendo un metodo più preciso e mirato per individuare eventuali complicanze. La tecnologia si sta integrando nelle pratiche cliniche quotidiane, influenzando la gestione dei pazienti.

Un nuovo strumento di Intelligenza Artificiale rivoluziona la previsione del rischio di cancro al colon-retto in pazienti con colite ulcerosa, ottimizzando le strategie di sorveglianza e riducendo le colonscopie inutili. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Prima mappa 3D del Dna: aiuterà a studiare il genoma. Gli Antibiotici, i batteri stanno diventando più resistenti. Studio italiano SLA – I.A. diagnostica tempestivamente malattia. Evoluzione tecnologica nella progettazione di proteine: come l’IA sta cambiando il gioco. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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