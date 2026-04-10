Canada nel Gcap? Ottawa spinge per unirsi al caccia italo-anglo-nipponico

Il primo ministro del Canada ha annunciato l'intenzione di far entrare il paese nel progetto del Gcap, un programma di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico. Contemporaneamente, si discute anche della possibilità di partecipare alla creazione di un nuovo caccia militare, sviluppato da un consorzio che include aziende italiane, britanniche e giapponesi. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti all’interno del governo e tra gli alleati internazionali.

Il risveglio delle medie potenze continua? Il Canada del primo ministro Mark Carney, da diversi mesi sugli scudi per la spinta a cercare margini di disaccoppiamento dalla dipendenza sugli Stati Uniti, sta facendo lobbying per unirsi al Global Combat Air Program, il progetto di caccia di sesta generazione guidato da Italia (con Leonardo), Regno Unito (Bae) e Giappone (Mitsubishi Heavy Industries) tramite il consorzio Edgewing che giusto la settimana scorsa ha visto il primo contratto internazionale da 790 milioni di euro andare in scena. Lo riporta il Financial Times, sottolineando come i funzionari del governo canadese stiano spingendo per... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Canada nel Gcap? Ottawa spinge per unirsi al caccia italo-anglo-nipponico Italia-Canada femminile nel curling: azzurre a caccia di riscatto ma il Canada non lascia scampoLe azzurre tornano sul ghiaccio per affrontare il Canada nel torneo femminile di curling, all’indomani del successo ottenuto contro il Giappone. Leggi anche: I Gripen svedesi tentano anche il Canada: Saab offre a Ottawa la co-produzione Temi più discussi: Canada cerca adesione come osservatore al programma internazionale di caccia avanzati Gcap; Financial Times: il Canada punta a entrare come Paese osservatore nel progetto Gcap; Canada seeks observer membership in Gcap international advanced hunting programme. Ft: Canada spinge per aderire al progetto di caccia avanzato Uk-Italia-GiapponeIl Canada fa pressioni per l’ammissione del Gcap (Global combat air programme) - come osservatore - nel tentativo di prendere le distanze dagli ... ilsole24ore.com Il Canada possibile osservatore nel programma GCAPEntro la prossima estate il Canada potrebbe entrare nel Global Combat Air Programme (GCAP) con il ruolo di osservatore ... aresdifesa.it Occhio alla Notizia. . Dalla costa fanese al Canada: l’Ecomuseo di Metaurilia ricostruisce la storia degli emigrati. Sabato alla Memo un convegno sulla “piccola Fano” nata oltre oceano. - facebook.com facebook Dalla diagnosi di tumore dell’endometrio arrivata mentre si trovava in Canada, alla scelta di tornare in Italia per non perdere tempo prezioso: al centro della storia di Francesca c’è un intervento eseguito all’Ospedale Niguarda con una tecnologia robotica tra le x.com