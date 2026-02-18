Italia-Canada femminile nel curling | azzurre a caccia di riscatto ma il Canada non lascia scampo

L’Italia ha affrontato il Canada nel torneo femminile di curling, dopo aver vinto contro il Giappone. La squadra azzurra cerca di riscattarsi dopo le sconfitte precedenti, ma il Canada ha dimostrato tutta la sua forza. Le canadesi hanno mantenuto alta la pressione fin dall’inizio, imponendo un ritmo rapido e preciso. Le azzurre hanno tentato di reagire, ma si sono trovate a inseguire il punteggio. Il match si è concluso con una vittoria netta per il Canada, che consolida la sua posizione in classifica.

Le azzurre tornano sul ghiaccio per affrontare il Canada nel torneo femminile di curling, all'indomani del successo ottenuto contro il Giappone. Una sfida che arriva nella fase finale del round robin e che rappresenta soprattutto un'occasione di riscatto e di chiusura positiva del cammino olimpico. Finora il bilancio dell' Italia femminile ai Giochi è di 2 vittorie e 5 sconfitte, un rendimento che ha compromesso la corsa verso le semifinali, ormai matematicamente irraggiungibili. Nonostante ciò, il gruppo azzurro è chiamato a mantenere concentrazione e competitività contro una delle squadre più solide del panorama internazionale.