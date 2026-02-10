I Gripen svedesi tentano anche il Canada | Saab offre a Ottawa la co-produzione

La Saab svedese ha fatto un passo avanti e offre al governo canadese di co-produrre il caccia Jas-39 Gripen. L’azienda punta a entrare nel mercato canadese, cercando di convincere Ottawa a collaborare e a sviluppare insieme il velivolo. La mossa nasce dalla volontà di Ottawa di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e di espandere le proprie capacità militari con un’industria aeronautica più autonoma.

La svedese Saab tenta il Canada e mira a offrire a Ottawa la possibilità di co-produrre il caccia Jas-39 Gripen, in ascesa nella sua proiezione di mercato internazionale, per intercettare le sue esigenze di espansione con la spinta del Paese nordamericano di rompere la stretta dipendenza dagli Usa. I dilemmi del Canada sui caccia. Il Canada ha finora acquistato solo 16 degli 88 F-35 americani ordinati negli anni scorsi e per rilanciare la sua aeronautica potrebbe puntare sul versatile caccia svedese già promesso per gli anni a venire all'Ucraina e sul quale Saab punta a mettere sul tavolo la possibilità per Ottawa di co-produrre ed esportare il velivolo.

