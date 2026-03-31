A Campobasso, una madre e sua figlia sono decedute in ospedale a causa di avvelenamento con la ricina. Le due donne non sono morte a causa di un’intossicazione alimentare, come inizialmente si era ipotizzato. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le modalità dell’avvelenamento e le circostanze che hanno portato al decesso.

AGI - Mamma e figlia morirono in ospedale a Campobasso, ma non a seguito di un'intossicazione alimentare, bensì per avvelenamento. È l'ipotesi che prende corpo per la morte delle due donne decedute subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Inizialmente - si legge sui media locali online - si suppose un'intossicazione alimentare. Oggi prende piede invece, un'altra ipotesi investigativa: quella dell'omicidio premeditato. Avvelenate con la ricina. La morte - si legge sempre sulla stampa locale - avvenne per avvelenamento con la ricina, una proteina presente nei semi della pianta del ricino che, se ingeriti, sono in grado di causare morte cellulare bloccando l'attività della sintesi proteica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Campobasso: madre e figlia non morirono intossicate, furono avvelenate con la ricina

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