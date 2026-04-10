Campobasso accende la ginnastica | le Farfalle in pedana per l’oro

A Campobasso, nella Molisana Arena, si svolgono i campionati italiani di ginnastica ritmica nelle categorie junior e senior. L'evento, che si tiene questo fine settimana, vede le atlete competere nelle discipline di specialità ‘Gold’. L'impianto si riempie di pubblico e atleti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a sfidarsi per il titolo nazionale.

La Molisana Arena di Campobasso si trasforma nel cuore pulsante della ginnastica ritmica nazionale questo fine settimana, ospitando i campionati italiani di specialità ‘Gold’ per le categorie junior e senior. L’evento, che vede il coinvolgimento diretto delle atlete della nazionale italiana, rappresenta un momento cruciale per il percorso sportivo verso i Giochi di Los Angeles 2028. Il programma tecnico e l’arrivo delle Farfalle. L’appuntamento con la competizione ha inizio sabato mattina, con le prime sessioni dedicate alle senior di seconda fascia che si concentreranno sulle discipline del cerchio e della palla tra le ore 9:00 e le 11:00, seguite dalle clavette e dal nastro nella fascia oraria 11:15-13:15. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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