Un camion ha perso parte del suo carico sulla E45, causando l’intervento dei soccorsi. Un altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente e l’autista di quest’ultimo è stato trasportato in ospedale a Firenze in condizioni gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione del carico e i lavori di messa in sicurezza. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

È ricoverato a Firenze in gravi condizioni a causa del carico perso dal veicolo che lo precedeva e che lo ha colpito mentre stava marciando verso la Romagna al volante di un camion. Tanta paura, poi, per il conducente, oltre alle conseguenze riportate, che sono state tali da richiedere l’intervento dell’ elisoccorso. È successo anche questo sulla E45, rimasta di nuovo bloccata in entrambe le direzioni. L’ incidente stradale dalla dinamica del tutto particolare si è verificato intorno alle 18 di ieri all’altezza del chilometro progressivo 157 dell’arteria in direzione nord, dove si trova lo svincolo per Valsavignone (siamo nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano) e in un tratto nel quale continua a essere in vigore il doppio senso in un’unica carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion perde carico sulla E45. Colpito un altro mezzo. Grave l’autista: strada bloccata

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