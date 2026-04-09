Mezzo perde il carico e ferisce l' autista di un tir

Un incidente si è verificato questa mattina lungo una strada regionale, quando un mezzo pesante ha perso parte del carico. Il materiale, sfondando il parabrezza, ha colpito l’autista, ferendolo. Sul vetro si vede chiaramente il punto di ingresso del materiale, che ha attraversato il parabrezza prima di arrivare a colpirlo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Sul parabrezza c'è un segno ben evidente del punto in cui il materiale ha sfondato il vetro per poi arrivare a colpire l'autista del tir trafiggendolo. Grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 18,10, nella corsia nord della E45 al km 157, all'altezza dell'uscita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

A1 bloccata all’altezza di Firenze sud: tir invade carreggiata opposta e perde il carico, autista feritoIl tir ha invaso la carreggiata opposta, andando contro lo spartitraffico e provocando 5km di coda sul tratto interessato.

Gavorrano: tir carico di legno finisce fuori strada, autista feritoGAVORRANO (GROSSETO) – Incidente stradale nel Grossetano oggi pomeriggio, 11 febbraio 2026.

Temi più discussi: Camion perde il carico, 4 lastre di vetro da 3 quintali l'una si frantumano al suolo: strada chiusa per un'ora e mezza; Tir si ribalta in autostrada e perde il carico, 5 chilometri di coda fra Vasto e Termoli; Camion perde il carico e manda il traffico in tilt sulla A2; Autoarticolato si ribalta sull’A14 e perde il carico: code e rallentamenti.

Autocarro perde carico sulla E45 a Valsavignone, ferito l'autista di un altro mezzo pesanteNel sinistro un autocarro ha perso parte del carico posteriormente, coinvolgendo un altro mezzo pesante che sopraggiungeva nella stessa corsia di marcia. L' autista del veicolo coinvolto è rimasto ... corrierediarezzo.it

Tir perde il carico, un ferito gravePIEVE SANTO STEFANO: Il conducente di un altro mezzo pesante è stato trafitto dal materiale disperso. Soccorso dai vigili del fuoco e dal 118 è stato portato a Careggi in codice rosso ... toscanamedianews.it

PERDE IL CONTROLLO DEL MEZZO E SI SCHIANTA CONTRO UN MURO A SANREMO. SUL POSTO CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO /FOTO - facebook.com facebook