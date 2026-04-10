Martedì 14 aprile, alle 15.30, si svolgerà nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio la presentazione del libro “Sammy. Una vita da abbracciare”. L'evento coinvolgerà varie personalità del settore e rappresentanti delle istituzioni, che parteciperanno alla discussione sul testo. La manifestazione è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della Camera.

ROMA - Si terrà martedì 14 aprile, a partire dalle ore 15.30 presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, la presentazione del libro “Sammy. Una vita da abbracciare” di Amerigo Basso e Laura Lucchin, genitori di Sammy, con Chiara Pelizzoni. L’iniziativa sarà aperta dall’indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Partecipano i genitori di Sammy Basso e l'autrice. L’evento, come informa una breve nota, sarà trasmesso in diretta sulla webtv della Camera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Camera: Presidente Fontana presenta il libro “Sammy. Una vita da abbracciare”

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