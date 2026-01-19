Una vita al centro dell’aula Casini presenta il libro | Riflessione sul presente

Oggi alle 17.30, nel Ridotto del Teatro Comunale, si terrà la presentazione del libro

Oggi, alle 17.30, nel Ridotto del Teatro Comunale, si terrà la presentazione del libro ’Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi’ di Pier Ferdinando Casini, edito da ’Il Mulino’, in un incontro promosso dalla Fondazione Bonifiche Ferraresi. Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Seguirà il confronto con l’autore, che vedrà la partecipazione di ospiti di primo piano della scena politica e culturale italiana: l’ex leader di An Gianfranco Fini, il deputato Pd ed ex ministro della Cultura Dario Franceschini e la direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno Agnese Pini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pier Ferdinando Casini presenta il suo libro "Al centro dell’aula, dalla Prima Repubblica a oggi"

Sabato 17 gennaio alle 10:30 nella sala Muratori della Biblioteca Classense, Pier Ferdinando Casini presenta il suo nuovo libro

Leggi anche: Casini presenta alla Camera il suo ultimo libro: “Al centro dell’Aula. Dalla Prima Repubblica a oggi”

